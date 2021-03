Las mujeres de 50 años dicen SÍ al ‘total look’ vaquero con zapatillas (y sus hijas van a querer copiarlas)

Va a ser máxima tendencia esta primavera. Pero Carmen Gimeno apuesta por este tipo de looks desde siempre, y es que la influencer de más de 50 años es una gran amante de apostarlo todo a los ‘total looks vaqueros’ y siempre sale triunfadora. Entre las prendas en denim que más veremos, según las pasarelas y el street style están por supuesto nuestros clásicos vaqueros, los chalecos y los monos. Y es que durante esta temporada de frío cambiaremos nuestros queridos petos por monos. Una prenda que soluciona cualquier look y nos permite salir de la rutina de los clásicos vaqueros, consiguiendo además una opción cómoda y favorecedora.

Y como no, Carmen Gimeno lo ha combinado con su calzado preferido, las zapatillas para darle ese toque más casual. Una chaqueta de Zara vaquera, con unos pantalones vaqueros y unas zapatillas Adidas en blanco, negro y rojo que ha combinado con un bolso de mano rojo y un broche en la chaqueta que le da el toque más fashion.