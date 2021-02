El lookazo de Vicky Martín Berrocal o cómo llevar un ‘total look vaquero’ para triunfar tengas la edad que tengas

Va a ser máxima tendencia esta primavera. Pero Vicky Martín Berrocal apuesta por este tipo de looks desde siempre, y es que la diseñadora sevillana es una gran amante de apostarlo todo a los ‘total looks vaqueros’ y siempre sale triunfadora. Entre las prendas en denim que más veremos, según las pasarelas y el street style están por supuesto nuestros clásicos vaqueros, los chalecos y los monos. Y es que durante esta temporada de frío cambiaremos nuestros queridos petos por monos. Una prenda que soluciona cualquier look y nos permite salir de la rutina de los clásicos vaqueros, consiguiendo además una opción cómoda y favorecedora.

Solo hay que echar un vistazo a nuestro feed de Instagram donde los outfits protagonizados por este clásico tejido de mezclilla se han convertido en un habitual. Hemos visto pantalones vaqueros anchos de la mano de camisas ajustadas, clásicos jeans skinny con opciones oversize, los siempre recurrentes monos vaqueros e incluso aquellos total looks formados por chalecos y tops. El denim está por todas partes, es cuestión de saber encontrar el equilibrio entre las diferentes piezas. Y atreverse con ellas, como hace Vicky Martín Berrocal.

Lo mejor de este tipo de tejido es su versatilidad, dependiendo de los complementos que utilices puedes ser un estilismo de lo casual o de lo más arreglado. ¿Te atreves con el tejido estrella?