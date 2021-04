Ya estás tardando en hacerte con este bikini de Oysho que favorece a todo tipo de pechos y además conseguirá potenciar el bronceado

Sí, lo sabemos, quedan meses para dar la bienvenida al verano pero si no quieres que te pille el toro como sucede año tras año, es importante que comiences con una de las búsquedas más complejas: el traje de baño perfecto para ti. Nosotras, que ya venimos con la lección aprendida, ya nos hemos puesto a ello y definitivamente podríamos hablar de que hemos dado con el diseño definitivo para este verano 2021: hablamos de un espectacular bikini que acaba de aterrizar en Oysho.

Ha sido verlo y saber con toda la seguridad que teníamos el modelo adecuado. La culpable y a la que también podemos dar las gracias por ello es la influencer Silvia Zamora, ha sido ella la que ha posado con él en su última publicación y nos ha terminado por convencer.

No solo es un bikini atractivo con el siempre acertado color coral como gran protagonista, con sujetador de tipo triángulo y braguita brasileña, sino que también favorece a todo tipo de pechos, algo que siempre requerimos de este tipo de diseños, y ¡potencia el bronceado! Imagina lo bien que presumirás de moreno este verano optando por él...

Bikini en color coral con sujetador de triángulo y braguita brasileña de Oysho

Luego no digas que no te lo avisamos, hazte con él antes de arrepentirte. ¿Su precio? Tan solo 30 euros... Ya no tienes excusas.

Bikini coral de Oysho (sujetador triángulo 17,99 euros y braguita brasileña 12,99 euros)

Oysho