Tus vaqueros rectos de toda la vida SOLO NECESITAN este chaleco de botones de Zara para marcarte un ‘lookazo’ de lunes (y ser la más fashion de la ofi)

¿Qué no sabes que ponerte este lunes? Cuando veas el lookazo de María Fernández-Rubíes se te van a quitar todas las dudas. Eso sí, de momento con una camisa o una camiseta debajo, que la primavera aún está un poco loco para ir con tan poca ropa. Pero en cuanto llegue el calorcito, se lo vamos a copiar tal cual. Palabra de Lifestyle. Y es que no puede ser más fashion este look de la influencer; sombrero, chaleco de botones de Zara, vaqueros rectos y sandalias de tiras ‘made in spain’. ¡Premio al look de la semana! Y eso que solo es lunes.

María Fernández-Rubíes con un 'lookazo' de lunes.

Y es que por algo María Fernández-Rubíes es una de nuestras influencers favoritas, no se puede tener más estilo y más clase que ella. ¿No os encanta este estilismo? ¡Tranquilas, que aquí os dejamos el chaleco!

CHALECO BOTONES (39,95€)

Chaleco botones.

