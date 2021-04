El vestido por el que todo el mundo te va a preguntar es este: ‘made in spain’, con bordados zigzag multicolor y arrasa año tras año

Ya te avisamos, vas a caer rendida al verlo. Pero tranquila a nosotras nos ha pasado lo mismo. Y no estamos sola porque es un vestido que vuelve cada año para arrasar en Instagram y robar muchos corazones. Y esta Semana Santa ha conquistado a la influencer María Fernández-Rubíes. Un diseño largo en gris, con bordados en zigzag multicolor que María ha combinado con una zapatillas para un look casual de fin de semana, pero es un vestido que con unas sandalias podrías llevar perfectamente a una boda, comunión o bautizo. ¡Viva el ‘made in spain’!

María Fernández-Rubíes nos acaba de enamorar con el vestido zigzag multicolor de la firma ‘made in spain’ que triunfa entre las famosas e influencers de nuestro país. ¿De qué marca estamos hablando? Su nombre, Michonet, está inspirado en el taller de bordado Maison Michonet, que terminó siendo una parte fundamental del imperio textil de Chanel, y su creadora, Natividad Pacheco Soldado, fue diseñadora durante años de Scalpers. Una marca que ya ha enamorado a María Pombo, Nuria Roca, Tamara Falcó o a Carmen Lomana.

VESTIDO ZIGZAG MULTICOLOR (165€)