Mery Turiel tiene los vaqueros flare de Mango que hacen TIPAZO y AMARÁN todas tus Converse

Mery Turiel es una amante de los pantalones vaqueros. No hay estilo (ni color) que falte en su armario. La it girl española adora este tipo de diseños y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde los looks con ellos como protagonistas son un habitual. En color blanco y corte palazzo, estilo baggy desgastado, clásicos skinny en negro.... Y ahora Mery Turiel, ha apostado por los vaqueros favoritos de Victoria Bechkham, los flare que mejor quedan con Converse.

Stories Mety Turiel.

Es la prenda básica de cualquier armario de una buena ‘insider’ de moda. Y aunque los vaqueros es una de las prendas básicas que nos salvan mil looks cada temporada, encontrar el vaquero perfecto que nos haga tipazo nos es tarea fácil. Hace unos semanas era María Pombo y ahora Mery Turiel la que cae rendida ante ellos.

Jeans flare crop (29,99€)