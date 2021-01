Los vaqueros más especiales de la historia estaban en H&M (y hemos encontrado otros modelos similares)

Grace Villarreal ha subido a su perfil de Instagram una imagen en la que la vemos lucir una chaqueta de punto gordita multicolor con unos vaqueros que nos han llamado (y mucho) la atención. Nos hemos acostumbrado a fijarnos más que nada en el corte de nuestros jeans (acampanados, pitillo, mom fit, slouchy y un largo etcétera) y hemos descuidado sus prints y estampados.

Así, la influencer nos ha recordado que el tie dye no ha pasado de moda y que se puede llevar más allá de los meses de verano.

Los vaqueros de Grace Villarreal son de la temporada pasada de H&M y tenían un precio de 40 euros. Desafortunadamente se encuentran agotados pero seguiremos informando por si vuelven a estar disponibles próximamente.

Vaqueros de H&M.

De cualquier manera, no tienes que preocuparte porque hemos encontrado varios vaqueros tie dye con los que te puedes hacer esta temporada y así matar el gusanillo de comprarte los de Grace Villarreal. ¡Toma nota!

Vaqueros tie dye.

Vaqueros de Salsa Jeans (39,95 euros).

Vaqueros de Asos.

Vaqueros azul oscuro de corte recto con efecto tie dye de Calvin Klein disponibles en Asos (90 euros).

Vaqueros de Asos.

Vaqueros pitillo blancos con diseño tie dye de I Saw It First disponibles en Asos (41,99 euros).

Vaqueros de Luisa Viaroma

Vaqueros tie dye de Luisa Viaroma (320 euros).