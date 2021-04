Necesitamos verano urgentemente para copiarle a Mery Turiel el bañador MÁS BONITO (azul y de margaritas) de Pull&Bear que puedes llevar con vaqueros

Ay amigas que ganas de verano me ha entrado. Sí, aunque el día allá amanecido gris y lluvioso en Madrid, yo me he transportado mentalmente a Tenerife. Y todo por culpa de Mery Turiel y el bañador más bonito (azul y de margaritas) que acaba de estrenar de la nueva colección de Pull&Bear. Spoiler, os vais a enamorar.

Es el bañador perfecto tanto para ir a la playa o la piscina, como para llevarlo a modo de top con unos vaqueros, ya sean largos o shorts. Y es que es un bañador de esos que estilizan y nos hacen ese efecto de piernas infinitas que tanto nos gusta.

Estamos hablando de este bañador con margaritas bordadas y de tiro alto con tirantes y escote recto. ¡Flechazo de amor puro!

Bañador margaritas bordadas (19,99€)