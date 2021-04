Las chicas que llevan el pelo corto deberían copiar el moño de Sara Carbonero porque es súper fácil de hacer (te soluciona cualquier look) y es perfecto para llevar con mascarilla

No hay día que Sara Carbonero no nos enamore con alguna fotografía en su cuenta de Instagram. Y es que desde su separación con Iker Casillas, la periodista está de lo más activa en su papel en la red social por excelencia de las fotos. Y es que no hay día que Sara no nos muestre alguno de sus estilismos diarios. Esta vez nos ha vuelto a enamorar con su peinado. Y nos ha demostrado que el moño es la mejor opción (y la más sencilla) para las chicas que llevan el pelo corto. Es fácil, te soluciona cualquier look y perfecto para llevar con la molesta mascarilla.

Durante las últimas semanas hemos visto a Sara Carbonero llevar recogidos o moños con trenzas. Durante este último año hemos visto el ascenso de las trenzas como peinado fácil de moda. Y es que en una época en la que la sencillez prima por encima de todo y cada día se antoja igual que el anterior, una ‘baby braid’ en el lateral de nuestra melena puede ser ese pequeño detalle que aporta un poco de magia a nuestro look. Pero esta vez la periodista ha optado por el moño alto más sencillo. Perfecto para llevar en primavera y verano, hasta con el pelo mojado y súper rápido de hacer. Perfecto para las chicas que vamos corriendo de un lado a otro sin tiempo.