Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer y ha lanzado un nuevo mensaje de empoderamiento femenino con su sombrero favorito (perfecto para los días de lluvia)

En abril, aguas mil. Ya lo dice el refranero y estos días nos vamos a volver locas definitivamente con el tiempo y con ese temido ‘¿qué me pongo’? Y es que hemos pasado de una primavera que rezumaba a verano, a una primavera más invernal que otra cosa. Por no hablar de la lluvia que nos espera en la próxima semana, así que amiga, si ya has hecho el cambio de armario...¡Error! Pero tranquila, que siempre le vas a poder copiar el look perfecto de entretiempo para ir a la ofi a Sara Carbonero.

Sara Carbonero en su cuenta de Instagram.

Un sombrero de la firma Zadi&Voltaire con el lema feminista de la marca, ‘girls can do anything’. El complemento favorito de Sara Carbonero que ya se lo habíamos visto lucir en una cena antes del confinamiento por coronavirus. Y hoy lo ha vuelto a lucir en su sección de Radio Marca ‘Que siga el baile’ con un look de lo más invernal con este día frío y lluvioso en Madrid.

Sara Carbonero en sus stories de Instagram.

Sombrero Alabama Girls Can Do (150 €)

Sombrero Sara Carbonero.