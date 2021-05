Es imposible que quieras salir de casa este fin de semana cuando veas el pijama MÁS BONITO que ha estrenado Violeta Mangriñán de la colección de María F.Rubíes

¡Amor a primera vista! Eso es lo que hemos sentido al ver a Violeta Mangriñán estrenando uno de los pijamas más bonitos de la colección de María Fernández-Rubíes. ¡Así no hay nadie que quiera salir de casa este fin de semana! ¿Quién dijo que teletrabajar en pijama estaba mal visto? Pues cuando vean la colección de pijamas que acaba de lanzar la influencer María Fernández-Rubiés con la marca española THE - ARE, van a querer cambiar de opinión. Y es que son tan bonitos que nosotras nos los pondríamos hasta para ir por la calle. ¡QUÉ MARAVILLA!

Stories de Violeta Mangriñán.

Se trata de una colección de ocho modelos de pijamas estampados con prints que, siguiendo todos los detalles e inspiración de María Fernández-Rubíes, la diseñadora Rocío Botella ha diseñado uno a uno hasta materializarlos sobre el tejido final. La colección de pijamas lleva el nombre de ‘Bliss’ que se traduce al español como ‘felicidad completa’ y según cuenta la firma, “así es como queremos que se sientan todas las mujeres del mundo siempre, especialmente cuando lleven estos pijamas”.

Stories de Violeta Mangriñán.

¿Quieres copiar el modelo que ha estrenado Violeta Mangriñán? ¡Aquí lo tienes!

CAMISA CORTA PIJAMA · POWERFULLY (34,95€)

Pijama María Fernández - Rubíes.

PANTALÓN CORTO PIJAMA · POWERFULLY (24,95€)