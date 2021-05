¿Quiere ser guapo? Siga estos 10 consejos

Contacto visual: no hay persona seductora que no sepa manejar la técnica (no del todo insignificante) del contacto ocular; miren a los ojos, recojan al otro con su mirada, respondan con ella a su discurso o su silencio, a su estado de ánimo… La edad y las vivencias _buenas o malas_ permanecen en la mirada, expuestas, y no se maquillan, ni se operan, ni adelgazan.