Este es el mono corto de Zara que vas a querer robarle a Anna Padilla: es cómodo, versátil y una apuesta segura para los días de sol

Si hay una prenda que no puede faltar en tu armario con la llegada del buen tiempo ese es, sin duda alguna, el mono corto. ¿Qué haríamos sin él? Puede que sean los vestidos, en todas sus formas y estilos, los que triunfen por encima del resto en la época de sol, pero estas prendas han conseguido hacer tambalear su reinado gracias a su versatilidad y comodidad. Sino que se lo digan a Anna Padilla que no ha dudado en recurrir a uno de ellos, en este caso de la nueva colección de Zara, para su última salida. Ha sido verla y saber que queríamos (cuanto antes) ese mono en nuestro armario. ¡Es perfecto!

La hija de Paz Padilla ha optado por un look sencillo donde este mono de manga larga en delicado todo azul, con bolsillos delanteros y cierre frontal con dos lazadas -un detalle que consigue hacerlo todavía más especial-, de la firma gallega ha sido el gran protagonista. Anna ha elegido zapatillas blancas para completar el look y ha aportado un pequeño toque de color con los complementos: ha sumado un bolso en tono amarillo de la firma que ha creado junto a su madre, No Ni Ná, y ha dejado los calcetines que la vista también con este color como atractivo.

La buena noticia es que seguir sus pasos será muy sencillo, el mono corto de Zara sigue disponible en la web por 25,95 euros ¡y en todas las tallas! Será difícil resistirnos...

Mono estructura de Zara (25,95 euros)