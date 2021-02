Solo necesitas incorporar estas 10 piezas en tendencia a tu armario para ir a la última esta primavera y ser una verdadera ‘influencer’

En poco más de un mes dará comienzo la ansiada primavera. A pesar de la compleja situación en la que nos encontramos, cuyo futuro más cercano parece similar, es inevitable que la sonrisa aparezca en nuestro rostro al pensar en el sol y las largas horas de luz que ofrecen estas inminentes semanas que están por venir. Que levante la mano quien tenga ganas de decir adiós abrigos, bufandas y cualquier accesorio que bien recuerda a los días de frío y lluvia propios de los largos meses de invierno.

Las nuevas colecciones repletas de color y estampados ya ha aterrizado en nuestras firmas de cabecera (Zara, Mango, Stradivarius y compañía) y aunque las rebajas todavía están presentes, no podemos evitar ojear todas las tendencias que prometen acompañarnos a partir de marzo. ¿Qué prendas protagonizarán nuestros looks? ¿Qué accesorios darán que hablar? ¿Volverá el tie-dye? ¿Reinará el chándal? Las preguntas son múltiples en estas fechas para cualquier amante de la moda, siempre lo han sido pero ahora que nuestra vida social está reducida, mucho más.

Por fortuna, para lograr que todo esto sea realmente sencillo, hemos recopilado las 10 prendas y complementos que prometen arrasar esta primavera, o que ya lo están haciendo en nuestro feed de Instagram, para que cuando llegue el momento tu armario se convierta en la envidia de todas tus amigas. ¡Serás una auténtica it girl!

Camisa cuello bobo: su reinado continúa

Zara

Cuerpo cuello bobo de Zara (22,95 euros)

Jeans rectos y rotos: la silueta estrella del panorama denim

Mango

Jeans rectos tiro alto de Mango (39,99 euros)

Camisa oversize: lo XXL será clave

Uterqüe

Sobrecamisa snaps de Uterqüe (119 euros)

Pantalón de vestir en camel: el clásico que nunca falla

Pull&Bear

Pantalón básico pinzas de Pull & Bear (25,99 euros)

Chaqueta de punto rosa: el color de la primavera

Zara

Chaqueta cruzada punto de Zara (25,95 euros)

Bailarinas clásicas: el calzado del 2021

Pretty Ballerinas

Bailarinas Ella de Pretty Ballerinas (99,50 euros)

Americana oversize: la elegida para elevar los looks de primavera

& Other Stories

Relaxed Double Breasted Wool Blend Blazer de &OtherStories (149 euros)

Vestidos con estampado de flores: el print por excelencia de los meses de sol

Stradivarius

Vestido camisero de Stradivarius (17,99 euros)

La gabardina: seguirá siendo el mejor comodín

Mango

Trench water de Mango (59,99 euros)

Sandalias con tiras: adiós a las plataformas

Bershka

Santadias con tiras pulsera de Bershka (39,99 euros)