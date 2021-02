¡Oda a las zapatillas! Los 10 modelos que triunfan esta temporada entre las que más saben de moda

Si nunca habías imaginado incluir este calzado en tu vida diaria, ahora es el momento para lanzarte a ello. Indudablemente se ha convertido en el más deseado de estos últimos años, su comodidad y practicidad ha hecho que conquiste miles y miles de armarios, ¡incluso los de las prescriptoras de estilo más famosas!

Pero ahora surge la duda más temida de todas: ¿cómo las combino? Tenemos la solución. ¡Con todo lo que puedas imaginar! Sí, como lees. Desde la forma más sencilla con un conjunto de chándal a juego, pasando por una más atrevida con los ceñidísimos leggings de cuero al estilo Olivia Newton de Grease y la opción todoterreno con vestidos de punto como los de Zara. Pero también con un traje de chaqueta, la fórmula más ‘chic’, estilosa y nuestra favorita.

Julie Pelipas en París

Según los resultados analíticos de The Lyst, la plataforma definitiva de moda, en diciembre las búsquedas para la categoría zapatillas crecieron un 62 % a nivel global con respecto al mes anterior. Y los modelos más deseados de las últimas semanas han sido las Nike Air Mag, Converse Chuck Taylor All Star high top, New Balance 327, Nike Air Max 95 OG y Gucci GG Rhyton.

Ya tienes la excusa perfecta para invertir en un buen par de ‘sneakers’ esta temporada ¡y siempre! Te prometemos que no querrá dejar de llevarlas con los diseños que te proponemos a continuación. Así que di adiós a tus queridos tacones de aguja, aquellos que has amado sobre todas las cosas, porque cuando descubras lo maravilloso que es andar sobre el paraíso deportivo, no podrás volver a rechazarlas.

NIKE

Nike Air Mag.

Las Nike Air Mag son conocidas como las zapatillas de Regreso al futuro, han llegado a nuestras vidas casi 30 años después de haberlas visto en la gran pantalla. Son las más buscadas en Internet, si quieres hacerte con ellas, ¡no dudes ni un momento, que vuelan, casi literalmente!

CONVERSE

Converse Chuck Taylor All Star.

¿Quién no reconoce este modelo? Si ya lo tienes en el zapatero, eres muy afortunada. Las famosísimas Converse Chuck Taylor All Star de caña alta han vuelto a ser uno de los diseños más aclamados de los últimos meses.

YUCCS

Zapatillas Yuccs

Las Yuccs son las zapatillas más cómodas y naturales del mundo: suaves, ultra-ligeras, flexibles y transpirables. Están hechas al 100% en los talleres de España con caña de azúcar y lana merina.

GOLDEN GOOSE

Zapatillas Golden Goose

O las amas, o las odias. Con las Golden Goose no hay término medio. Su imagen desgastada no ha conquistado a todo el público, pero este modelo Superstar de piel puede ser tu mejor aliado en los días de lluvia.

NEW BALANCE

New Balance modelo 327.

Las clásicas zapatillas de correr de New Balance han vuelto con un nuevo aspecto bautizado como 347. Su silueta está inspirada en los años 70 y están confeccionadas con materiales de cuero, ante y nailon para una apariencia elegante listas para el estilo urbano.

HOFF

Modelo Bruselas de Hoff

La firma española Hoff, se ha postulado como la favorita de las ‘influencers’. Sus diseños están creados con materiales sostenibles, en talleres españoles y siempre le conceden nombres de ciudades, esta es Brussels. Histórica pero moderna, administrativa pero estrafalaria, orgullosa de si misma pero poco llamativa.

GUCCI

Zapatillas Gucci GG Rhyton.

Las emblemáticas zapatillas de Gucci se han versionado esta temporada primaveral. Conocidas como Gucci GG Rhyton, tienen una suela gruesa, estructura robusta y se presentan en una mezcla de tejidos monograma con ribetes en piel y material reflectante.

ROYO

Zapatillas Royo Brand

El modelo Roby de la joven marca española Royo es apta para cualquier día de la semana. Combina los tonos blancos, beiges y marrones creando una combinación cálida y ponible. Su diseño cosmpolita tiene un toque vintage, ¡lo que la hace tan especial!

SAYE

Zapatillas de la firma Saye.

La novedosa firma Saye diseña sus ‘sneakers’ en la ciudad de Barcelona y da forma a su producto en las fábricas de Portugal, como este modelo 89′ en tono verde. ¿Y lo mejor de todo? ¡Lo hacen con materiales sostenible! Por cada modelo que venden, ¡plantan dos árboles!

KARL LAGERFELD

Zapatillas de Karl Lagerfeld

La emblemática zapatilla K/Ikonik de Karl Lagerfeld ha vuelto al ruedo fashionista. El parche gráfico de goma la convierte en una auténtica declaración de estilo minimalista y los detalles iridiscentes y de purpurina aportan los toques de color a la silueta clásica.