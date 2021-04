Este mono largo multicolor de Zara que ha llevado Rocío Osorno es tan bonito y favorecedor que no comprarlo ahora sería un error

La solución a tu próxima celebración, sea boda, bautizo, comunión e incluso una cita muy especial que lleva semanas marcada en el calendario, está en Zara. Bueno, quizás esto no te sorprenda, es en la firma reina de Inditex donde encontramos prácticamente todos nuestros looks, sin embargo en este caso hemos ido un paso más allá y tenemos la que bien podríamos bautizar como la opción perfecta. Rocío Osorno ha sido la encargada de ponerla en nuestro punto de mira y ahora no podemos pensar en otra cosa.

No es un vestido, ni siquiera una falda, hablamos de un mono largo de corte recto en diferentes tonos, con cuello halter y lazada en la parte delantera que forma parte de la colección Zara Studio. Es tan delicado y especial que solo ver lo bien que le queda a Rocío ha sido suficiente para querer seguir sus pasos. ¡Qué maravilla!

La mala noticia es que en la web está totalmente agotado, aunque siempre puedes acudir a tu tienda más cercana e intentar hacerte con él. ¿El precio? 89,95 euros

Mono largo lazada limited edition de Zara (89,95 euros)

Mono largo lazada limited edition de Zara

Si el plan A no funciona, te dejamos dos opciones igual de atractivas para que no dejes de brillar con tu próximo look de invitada.

Mono fluido de Zara (25,95 euros)

Mono fluido de Zara

Mono halter cremallera de Zara (25,95 euros)