Magia y moda es lo que ha hecho Violeta Mangriñán en el debate de ‘Supervivientes’ con este mono blanco que llevarán hasta las novias MÁS modernas

¡Cómo echábamos de menos verla en la televisión! Y es que hacía mucho tiempo que no veíamos a Violeta Mangriñán pasear sus espectaculares looks por los pasillos. Y después de tanto tiempo ha vuelto por todo lo alto con este mono blanco con el que se podría casar hasta una novia moderna. ¿No os parece precioso? Nosotras nos hemos enamorado.

Y como no podía ser de otra manera es de su diseñadora de confianza (y amiga) Natalia Però. ¿Aún no lo has visto? Vas a morir de amor.

Stories de Violeta Mangriñán.

Se trata de este mono asimétrico de manga larga con hombrera de volante XL que está disponible en la web de la diseñadora por 190€.

