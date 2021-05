Hasta que podamos volver a Ibiza, queremos el vestido negro de Violeta Mangriñán que nos traslada a la isla bonita (y que queda perfecto con botas cowboy)

Sí, queda claro. No me puedo esconder. Necesito verano, sol, calorcito y vacaciones. Y ha sido ver esta fotografía de Violeta Mangriñán y trasladarme mentalmente a Ibiza mientras entra el sol por mi ventana. ¿Se puede ser MÁS diva? No. Y es que no hay día que Violeta no nos enamore con un lookazo. Y esta vez lo ha hecho con la firma ibicenca por excelencia que ya ha enamorado a la reina Letizia, Paula Echevarría o Tamara Falcó. Sí, estamos hablando de Charo Ruiz.

Pero Violeta nos ha sorprendido luciendo este vestido ibicenco en negro, con botas cowboy y sombrero. ¡Lookazo de 10!

Un diseño en negro corto, con escote barco perfecto para lucir ‘off shoulders’ potenciando la belleza de tus hombros o con los mangas subidas para realzar el pecho. Junto con el volumen de su manga farol crea una silueta con la que lucirás ese primer bronceado que tanto nos gusta. Además, tiene ‘efecto tipazo’ con la silueta en ‘A’ que se ajusta a la cintura con un cinturón del mismo tejido y con un doble volante que le da este movimiento tan especial al vestido.

Vestido corto ‘Jean’ (399€)

