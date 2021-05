Las chicas (y mujeres) que adoran comprar flores van a necesitar el nuevo bolso porta flores de Zara que ya se ha hecho viral

Sí, ha leído bien. Como si del libro de Vanessa Montfort se tratara. ‘Mujeres que comprar flores’ podría ser también el título del nuevo accesorio viral de Zara. ¡No nos dejan de sorprender nunca! Ay Amancio, amigo, deja de crearnos necesidades. Y es que si hace unos meses Zara nos hizo desear su carrito de la compra plegable. Tanto que se agotó y todo. Ahora llega con estos bolsos porta flores que nos han hecho soñar despiertas. Que si la alergia no nos lo impide, esta tarde mismo nos vamos a ir a comprar nuestras flores a las floristerías más bonitas de Madrid. Y de paso, a hacernos unas fotos porque no me digáis que este bolso portaflores de Zara no es de lo más instagrameable.

Y además de bonito es práctico, porque anda que no es incómodo eso de ir cargando con las flores en la mano y más en época de gel desinfectante cada dos minutos. Pues de esta manera puedes llevar las manos libres y tus flores a buen recaudo para que te lleguen perfectitas a casas. ¡Gracias, Zara!

El nuevo accesorio viral de Zara para llevar tus flores.

Está disponible en dos modelos, uno en color natural y otro con flores bordadas. Y evidentemente, nosotras nos hemos enamorado de el de las flores. Un bolso formato porta flores con asas de hombro. Interior forrado y cierre mediante atado.

BOLSO PORTA FLORES (17,95€)

