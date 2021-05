Ni mini, ni midi. Amelia Bono dice que la falda que MÁS nos vamos a poner desde hoy hasta el verano es la falda pareo y queda perfecta con botas

Ya no hay dudas. Amelia Bono se ha convertido en toda una reina del estilo en nuestro país. Y es que no puede ser más tendencia que ella. No hay día que no nos enamore con cada uno de sus looks y ahora Amelia lo ha hecho con este lookazo con falda pareo y botas que ha revolucionado Instagram. ¿Quién se apunta? ¡Nosotras! Y es que no puede ser un uniforme más perfecto para este sábado de San Isidro tan veraniego en Madrid.

¿Claves del look de Amelia Bono?

- Blazer negra ‘oversize’

- Camiseta básica negra

- Falda pareo

- Botas negras