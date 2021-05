Sara Carbonero se va de noche de chicas y nos descubre el vestido FANTASÍA más bonito de Slow Love que ha llevado Isabel Jiménez

¿Noche de viernes de chicas? Como diría Sara Carbonero en su cuenta de Instagram en su noche de chicas con amigas, ‘celebro por si no llego’. Y no solo eso, además de celebrar la vida, Sara nos ha descubierto el vestido más bonito que es una fantasía de Slow Love. Y no lo ha llevado ella, si no su amiga o ‘comadre’, como diría ella, Isabel Jiménez. ¿Aún no lo has visto? Te vas enamorar.

Stories de Sara Carbonero.

Vestido largo estampado (99,99 €)

