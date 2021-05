Pues nosotras le dábamos los ’12 points’ a Blas Cantó en modo DIVO MÁXIMO con este ‘total black’ de la firma española Mans

Y solo podemos decir, BRAVO y más BRAVO. Qué sí, que hemos vuelto a quedar terceros por la cola en el festival de Eurovisión 2021 y que solo nos han dado 6 puntos del jurado profesional y ninguno del televoto, pero oye amigas, que todas sabemos que no se puede ser más divo máximo que Blas Cantó. Sí, aún estamos llorando recordando su actuación. ¿Se puede cantar mejor, más bonito y con más sentimiento? Ya os lo decimos nosotras, NO. Vamos que no nos cambiamos ni con los ojos cerrados por los italianos Maneskin. ¡BRAVO, BLAS!

Blas Cantó en el festival de Eurovisión 2021.

El conjunto que lució Blas Cantó para representar a España en Eurovisión era un total black, formado por una camisa satinada y un pantalón sastre de la firma española Mans. Sí, la misma que vistió a Aitana en los Goya con ese impresionante vestido de estilo traje. Mans es una firma de moda española creada por Jaime Álvarez que busca reinventar la sastrería, su esencia se caracteriza por combinar la artesanía, la vanguardia y por redefinir la masculinidad.