Elegancia y ‘pijismo’ es Tamara Falcó con este vestido de cuello halter (de su marca) perfecto para una cita romántica de viernes

Aunque no haya acudido a su cita con ‘El Hormiguero’, Tamara Falcó nos ha dejado un lookazo perfecto para irnos de cita romántica este viernes noche. ¿Preparada para copiarla? Pues la marquesa de Griñón se ha marcado un look perfecto con un vestido de su marca que es una fantasía de elegante y pijo tanto para irte de cena romántica, a la hípica o a una boda. ¿Aún no lo ha visto? ¡Pues está en los Stories de Tamara y aquí os lo dejamos!

Stories Tamara Falcó.

Se trata de este vestido de cuello halter que Tamara Falcó ha combinado a la perfección con su elegancia natural con una blazer negra. ¡Maravilla!

Vestido lirio.

Un vestido de corte midi y silueta fluida confeccionado en tejido de seda “floral print “en tonos amarillos y negros. Lleva escote halter, muy favorecedor, con terminación en maxi lazada y espalda descubierta. Detalle de cinturón con hebilla nacarada.

Vestido Lirio.

Vestido Liro (320€)