Tamara Falcó dicta sentencia: los vaqueros Levi’s de toda la vida son los que mejor quedan con el conjunto de punto de manga corta

Solo Tamara Falcó puede estar así de elegante y en tendencia cocinando. Y es que por algo es la hija de Isabel Preysler. Elegante se nace y no se hace. Y Tamara lo ha vuelto a demostrar otra vez más con este lookazo que se ha marcado en sus stories. No ha tenido que complicarse mucho la vida, y ha tirado de esos vaqueros Levi’s de toda la vida que todas tenemos en el armario, un conjunto de punto de Zara de manga corta y zapatos destalonados de ante de EsoOEse.

Tamara Falcó en sus stories de Instagram.

Qué sí, que parece verano hoy en Madrid. Pero no nos vengamos arriba amigas que todo parece indicar que para el fin de semana vuelve la lluvia. ¡Oh, no! Aunque eso sí, el look de Tamara Falcó nos sirve para todos los días primaverales. Sí, esos de lluvia y los de solazo como hoy. Y es que la marquesa de Griñón que este look lo van a amar chicas más clásicas y pijas de Madrid.