Todos tus vestidos largos van a necesitar estas alpargatas ‘made in spain’ que Amelia Bono dice que son comodísimas para ir por Madrid o Mallorca

Ya no hay dudas. Amelia Bono se ha convertido en toda una reina del estilo en nuestro país. Y es que no puede ser más tendencia que ella. No hay día que no nos enamore con cada uno de sus looks y ahora Amelia lo ha hecho con este lookazo con vestido largo y alpargatas ‘made in spain’. ¿Quién se apunta? ¡Nosotras! Y es que con este lunes veraniego que hace en Madrid no dan ganas de otra cosa.

Alpargatas de Amelia Bono.

Y es que las alpargatas son las botas cowboy del verano, cómodas, combinan con todos los looks y además siempre son verano. Y Amelia Bono lo sabe y por eso nos ha recomendado estas ‘made in spain’, hechas a mano y que además nos dice que son muy cómodas.

VALENCIANA DE ANTE NEGRO (79,90€)

Alpargatas Valenciana.