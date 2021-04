Hablemos de la camisa pija y en tendencia de Zara que ha estrenado Amelia Bono y que amaran las madrileñas para llevar con vaqueros y zapatillas

Ya no hay dudas. Amelia Bono se ha convertido en toda una reina del estilo en nuestro país. Y es que no puede ser más tendencia que ella. No hay día que no nos enamore con cada uno de sus looks y ahora Amelia lo ha hecho con esta camisa de manga corta blanca y maxi cuello de nueva colección de Zara que ya está a puntito de agotar. ¡El efecto Amelia!

Stories de Amelia Bono.

Se trata de esta blusa con cuello solapa amplio y manga corta abullonada que se va a convertir en un básico de primavera para las chicas más pijas y en tendencia de Madrid. De esas prendas que se convierten en nuestro mejor aliado 24/7. Ya sea para ir a trabajar, de compras, de cañas con amigas o a una cena. Ya queda ideal con zapatillas, con botas o con unas sandalias doradas y unos vaqueros. ¿Quién se apunta a copiar a Amelia?

BLUSA POPELÍN MAXI CUELLO (22,95€)

