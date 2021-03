Las chicas MÁS pijas de Barcelona van a querer copiarle el truco de estilo a Amelia Bono para llevar blazer y chaleco con los vaqueros campana del momento

Ya no hay dudas. Amelia Bono se ha convertido en toda una reina del estilo en nuestro país. Y es que no puede ser más tendencia que ella. No hay día que no nos enamore con cada uno de sus looks y ahora Amelia ha ido un paso más allá juntando tres de las tendencias del momento. Blazer+ chaleco + vaqueros de campana. Sí, esos grande aliadas de las bajitas que nos alarga las piernas y nos hace parecer más alta.

¿Lo mejor de todo? Que Amelia se ha atrevido a lucir blazer y chaleco de estructura con solapa juntos y (suspiros de amor, amigas) no pueden quedar mejor. Y es que ha optado por una americana oversize negra con un chaleco de tweed de manga corta y cropped. ¡MAGIA!

CHALECO ESTRUCTURA (39,95€)

Chaleco estructura.

BLAZER OVERSIZE BOLSILLOS (59,95€)

Blazer oversize.

JEANS ZW THE SKINNY FLARE (29,95€)