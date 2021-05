Hasta las chicas MÁS BAJITAS van a querer copiarle a Amelia Bono este vestido largo de lo más romántico para llevar con sandalias planas

Ya no hay dudas. Amelia Bono se ha convertido en toda una reina del estilo en nuestro país. Y es que no puede ser más tendencia que ella. No hay día que no nos enamore con cada uno de sus looks y ahora Amelia lo ha hecho con este look perfecto para esta semana veraniega de mayo en Madrid. Y para empezar la semana ha elegido un vestido largo de lo más romántico que hasta las chicas más bajitas van a querer llevar con sandalias planas como ella. Comodidad y estilizado a partes iguales.

Amelia Bono en sus Stories de Instagarm.

Se trata de un vestido de Hoss Intropia. El modelo Clara de Hoss Intropia con un delicado estampado. Está confeccionado con algodón orgánico y tiene una lazada de tela en la espalda, formando un recorte en ella. Destaca igualmente por la feminidad de su cuello cuadrado, sus tirantes anchos y una banda amplia en el torso con frunce en el faldón. Un vestido fácil de llevar a la vez que femenino y cómo ha combinado Amelia, queda perfecto con sandalias planas.

Vestido Clara (159€)

