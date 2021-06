El sueño de una noche de verano es este VESTIDO LENCERO de Zara con el que Violeta Mangriñán va a robar el corazón hasta a sus vecinos cotillas

Verde, drapeado y precioso. Y como no, de Zara. ¿Cómo se van a quejar sus vecinos de que haya cajas de Zara y que no paren de llegar pedidos? Tranquila Violeta, que nosotras te entendemos y somos de tu ‘team’. ¡VIVA ZARA! Y es que con estas maravillas de vestidos como no va a caer Violeta Mangriñán en la tentación. Pero ya estamos deseando comprarnos el mismo vestido para copiarla en las noches más especiales de verano. Sí, nosotras confiamos en que este verano va a ser mucho mejor que el anterior. De ilusiones también se vive.

Vestido lencero o ‘slip dress’, es la tendencia de la temporada. Sí, amiga esa que Kate Moss vestía sin cesar en los 90 y que ahora vuelve para este verano 2021. Esta primavera-verano 2021, el slip dress no ha dejado de estar presente sobre algunas de las pasarelas más destacadas de la industria y Violeta Mangriñán como buena amante de la moda lo sabe. El vestido lencero es inmortal y cada año se reiventa, pero este verano vuelve con más fuerza gracias al auge de las tendencias de los 90.

VESTIDO LENCERO DRAPEADO (29,95€)

