Todos tus shorts blancos VAN A NECESITAR el jersey camisero de Zara y el bolso naranja MÁS BONITO de la marca de Sara Baceiredo

La felicidad de que haya llegado ya la época de lucir todos nuestros shorts es máxima. Y por algo Sara Baceiredo es una de nuestras influencers favoritas. ¿Puede ser más en tendencia y para llevar 24/7 este look? Y la joya de la corona es un bolso de la nueva colección de su marca, It’s Lava, en naranja. Sí, el color del momento. Ya os avisamos que el naranja es el nuevo negro. Pero si hay algo que ha llamado la atención a sus seguidoras es esta camisa de Zara tan años 70 y tan en tendencia. ¿La pregunta? Nadie la encuentra en la web. Y nosotras sabemos el motivo. No busques una camisa, busca un jersey camisero. Sí, has leído bien. Amancio se inventa de todo. Y este jersey camisero de nueva colección de Zara no puede quedar mejor con unos shorts blancos.

No lo sigas buscando amiga, aquí lo tienes.

JERSEY CAMISERO ESTAMPADO GEOMÉTRICO SPECIAL EDITION (29,95€)

ALE ORANGE (75€)