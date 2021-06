El MEJOR VESTIDO para dar la bienvenida al verano 2021 (y celebrar San Juan) es ESTE de ZARA que ha estrenado Violeta Mangriñán

Como diría La Vecina Rubia, quedan 0 domingos para que sea verano. Y es que sí, amigas, aunque no lo parezca, el verano ha empezado oficialmente a las 5 de la mañana. Y digo que no lo parece porque en Madrid hemos amanecido con 11 grados. ¿Qué locura es esta? Hemos pasado de los 25 grados a las 7 de la mañana, a los 11. Parece más primavera que otra cosa. Pero oye, no por eso vamos a dejar de celebrar el inicio del verano. Y nosotras lo queremos hacer con el vestido de Zara de flores que ha estrenado Violeta Mangriñán.

Eso sí, está agotado en web pero en tienda aún está disponible y es perfecto para celebrar la noche de San Juan y todas las noches eternas que nos va a traer este verano. ¿Preparadas?

Estamos hablando de este vestido corto de punto de nueva colección de Zara con escote recto y tirantes anchos. Bajo acabado en línea evasé. ¡Una maravilla! Por no hablar de estampado de flores en amarillo y rosa. Además, también está la opción en amarillo y blanco. ¡Para gustos, colores!

VESTIDO CORTO JACQUARD (19,95€)