Cuando llega La Vecina Rubia y se pasa el juego con este ‘lookazo’ de Zara con todas las tendencias de la primavera

Ay, amiga, ni en domingo nos dejas descansar. Y es que si hay alguien experta en crearnos necesidades a través de Instagram, esa es La Vecina Rubia. Ni en domingo, el día del descanso, nos deja de crear necesidades. Y como no, otra vez con un lookazo de nueva colección de Zara que reúne dos de las grandes tendencias de esta primavera. El estampado de cuadro vicky y el bolso verde de cadena más viral de Zara que ya se ha convertido en la nueva biker amarilla en Instagram. ¿Qué aún no lo has visto? Imposible.

La Vecina Rubia con todas las tendencias de esta primavera.

¿Quieres copiar el lookazo de La Vecina Rubia este mismo domingo? Aquí tienes las dos prendas clave de nueva colección de Zara.

FALDA MINI CUADRO VICHY (19,95€)

Falda mini cuadros vichy.

BOLSO HOMBRO MIDI ACOLCHADO CADENA (22,95€)