¿Ideas para vestir en verano? Aquí una selección de los looks vistos en Instagram que prometen ser tu mejor inspiración para estos meses de sol

Puedo sonar exagerado pero es una realidad: Instagram se ha convertido en nuestra mejor fuente de inspiración. Ni Amancio ni sus propuestas en las webs de Inditex, es en la plataforma de fotografía donde tomamos nota a diario de qué es lo que se lleva esta temporada primavera/verano 2021 y cómo debemos combinarlo para ir a la última. ¿Quién mejor que las expertas en moda para dejarnos pequeños trucos de estilo?

Porque más allá de los looks que nos acompañan a la playa siempre tan sencillos de elegir -vestidos cortos, pareos, shorts fluidos y camisetas o incluso prendas oversize-, son las propuestas para pisar el asfalto con la llegada de las altas temperaturas las que nos crean más problemas.

Me decanto por las opciones más clásicos que incluyen jeans y vestidos largos o mejor arriesgo y me sumo a las tendencias de la temporada como los petos, las faldas midi o largos o los conjuntos de dos piezas. ¿Qué hago? Sea cual sea tu preferencia hemos recopilado algunos de los looks vistos en Instagram que más han llamado nuestra atención y que pueden facilitarte la vida cada mañana. Olvídate de pasar horas frente al espejo...

1. Vestido largo y sandalias: lo más repetido con la llegada del sol

2. Jeans clásicos y blusa a todo color: nuestro mejor comodín

3. Falda midi, blusa y zapatillas: ¿por qué no?

4. Pantalón blanco y top a todo color: nada mejor para esta temporada

5. El vestido blanco, en todas sus versiones y estilos: combinado tanto con zapatillas, alpargatas o sandalias

6. Peto combinado con blusa/camisa: una de las opciones más elegantes

7. Total look de color: rosa, rojo, verde... ¡tú decides!

8. Vestido + blazer + zapatillas: solo apto para quienes buscan marcar la diferencia

9. Pantalones fluidos y camisa: tanto para la office como para una salida con amigas

10. Shorts vaqueros y botas altas: la tendencia más potente