Nos vamos a IBIZA con el vestido de crochet de Zara que ha estrenado María Pombo y es TENDENCIA (y NECESARIO) en nuestro armario de verano

No, amigas, ojalá. Pero no, no nos vamos a Ibiza. Nos espera un día de curro hasta arriba y de no parar de un lado para otro. Pero oye, que no no quejamos. Que en este año de locos, no podemos estar más agradecidos de tener trabajo. ¡Y que duré! Pero eso sí, nos morimos de envidia con el viaje de amigas a Ibiza que se están marcando María Pombo y María Fernández-Rubíes. Bueno, y toda su ‘chupipandi’ de Instagram.

Ya os dijimos que íbamos a estar muy pendientes de este viaje. Y así lo estamos haciendo. Que otra cosa no, pero somos chicas de palabras. Además, nos hemos enamorado del vestido de crochet de Zara que María Pombo ha estrenado en Ibiza. ¿Estás esperando a rebajas para comprarlo? ¡No esperes más! Ya sabemos que prendas entran en las rebajas de Zara que empiezan esta noche, y este vestido no está entre las elegidas.

VESTIDO FLORES CROCHET SPECIAL EDITION (39,95€)

Vestido crochet.

