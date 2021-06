Donde el resto del mundo ve un PIJAMA, Tamara Falcó ve el conjunto MÁS bonito y PIJO para una noche muy especial

No hay duda, se ponga lo que se ponga, Tamara Falcó se marca el look más pijo y elegante de la noche. Y una vez más ha vuelto a dar muestra de ello en ‘El Hormiguero’. Y es que la marquesa de Griñón nos ha sorprendido con un conjunto de estilo pijama de esos que tanto nos gustan y que te hacen el look. ¡Y más el verano! Con ese tejido entre raso y satén que es fresquito y cómodo, tanto para el día como para la noche, cuando suben las temperaturas. Si pensabas que te habías cansado ya de eta tendencia, y más después del confinamiento, vas a cambiar de idea al ver el lookazo de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’.

¿Lo mejor? Será el match infalible para olvidarte de los “qué me pongo”. Esta fórmula pijamera es la opción perfecta para las atrevidas que quieran romper y reinventar el traje-pantalón tradicional. Además Tamara lo ha combinado con un cinturón de estilo fajín y unas sandalias negras.

Un gran truco para marcar cintura con este tipo de conjuntos más fluidos y oversize. ¿Qué os parece el look? A nosotras nos encanta y sobre todo nos ha maravillado el estampado en tono lila y negro. ¡Una maravilla!

¿De dónde es el mono? De la firma de moda española Commelle. Un diseño de tejido satinado estampado en color morado vibrante y negro, de cuerpo camisero con escote en uve y pantalón. Es el modelo Pollock y pertenece a la nueva colección Otoño/Invierno de la marca.