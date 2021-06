Tamara Falcó tiene claro las prendas que no puede faltar en tu MALETA para una escapada de fin de semana con mucho PIJERÍO

Eso lo tenemos todos claro. No se puede ser más pija que Tamara Falcó. Pero creemos que por eso también nos gusta tanto su estilo y nos hace tanta gracia. ¿Será qué nosotras también somos muy pijas? Sea como fuere, Tamara podría protagonizar una serie al más puro estilo Gossip Girl a la madrileña. Eso sí, no sabemos si con tantos líos de faldas como en la serie americana, pero sí con el estilazo y pijerío de las protagonistas.

No hay semana que la hija de Isabel Preysler no nos deje varios looks para copiar, y esta vez no podía ser meno. Pendientes estamos, como cada semana, del lookazo que se marque esta noche en ‘El Hormiguero’ de Antena 3. Pero antes de ello, nos ha dejado la inspiración perfecta para la maleta de una escapada de fin de semana con un look de lo más pijo y en tendencia. Cómodo y perfecto para un fin de semana alejada de la ciudad. ¿Te vas de fin de semana? Pues vas a querer copiar a Tamara.

Para un finde en Lisboa, Tamara ha escogido un look lleno de básicos pero con ese estilo tan clásico, elegante y pijo que le caracteriza. Blazer azul, camiseta blanca, vaqueros blancos y esas zapatillas que cuestan más de 300 euro de estilo vintage que tanto aman las ‘insiders’ de moda y Victoria Federica.