Tamara Falcó sabe como ser la MÁS PIJA y CLÁSICA en una tarde con amigas y muchas risas como toda una influencer en Instagram

No la hay más pija y clásica que Tamara Falcó. Eso lo tenemos claro. Pero no solo con sus looks, cuando la hija de Isabel Preysler abre la boca, no puede disimular su ‘pijismo’ de cuna. Y eso es lo que ha pasado en esta tarde con amigas en casa de una de ellas, que Tamara Falcó nos ha retransmitido en su cuenta de Instagram. Entre filtros de Stories y bolso de Loewe que ha sido la envidia de su pandilla de amigas. Evidentemente, no tienen desperdicio esos Stories. ¡Gracias por las risas, Tamara!

Stories de Tamara Falcó.

Eso sí, más allá del bolso, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de Tamara Falcó para una tarde de amigas. Un estilismo de lo más en tendencia que estaba compuesto por un jersey violeta, unos pantalones de cuadro vichy blancos y azules, unas zapatillas blancas de estilo vintage y desgastado de esas que cuestan unos 300 euros. Y la joya de la corona que ha enamorado a todas las amigas de la marquesa de Griñón, el bolso Loewe.

¿Quieres copiar el look de Tamara Falcó? Aquí o dejamos una opción ‘low cost’.

PANTALÓN MINI FLARE CUADRO VICHY (25,95€)