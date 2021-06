El lookazo de Susana Molina con top de strauss y jeans acampanados es un 10 para verano: sencillo, favorecedor y apto para el día y la noche

¿Buscas ideas para tu look de domingo?¿Una opción cómoda pero con un toque rompedor? No te desesperes, tenemos justo lo que quieres. Ha sido indagando en Instagram, la red social que nos ayuda cada día a la hora de crear looks, la encargada de ponerlo en nuestro radar de la mano de la posiblemente sea una de las influencers españolas más populares del momento: Susana Molina.

La murciana ha compartido su último look a través de su cuenta en la app de fotografía y rápidamente hemos olvidado todo lo visto con anterioridad. Es tan llamativo como sencillo, tan especial como clásico. Y claro, eso nos encanta. Susana ha optado por pantalones vaqueros estilo wide leg con detalle cut out en la cintura, los más aclamados entre las expertas en moda, y ha elevado el look con un top de malla de tirantes con efecto malla metálica que no solo aporta el glamour sino también el toque explosivo.

A pesar de no saber con exactitud de donde son las prendas elegidas por Susana Molina, hemos dado con opciones muy similares para que puedas seguir sus pasos hoy mismo. ¿Quién más se apunta?

Top de tirante corto plateado de Shein (15 euros)

Top malla metálico de Shein

Jeans straight high waist cut out de Bershka (19,99 euros)