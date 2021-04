Susana Bicho nos descubre el que promete ser el próximo vestido viral de Bershka (antes incluso de que aterrice en la web)

Es innegable que Susana Molina (Susana Bicho en las redes) se ha convertido en una de las reinas de Instagram. A golpe de looks de ensueño, todos ellos con las últimas tendencias como protagonistas, la que fuera participante de La Isla de las Tentaciones ha reunido hasta un millón de seguidores y a día de hoy no hay publicación que no consiga viralizarse en cuestión de horas.

Precisamente eso ha sucedido con su último post, un LOOKAZO protagonizado por un vestido de flores de Bershka, mangas abullonadas y atractivo tono verde, que rápidamente ha despertado el interés de todo su fandom. Es tan bonito....

Lo curioso y quizás mejor ejemplo de su éxito, es que la prenda en cuestión todavía no ha aterrizado en la web de la firma más rebelde de Inditex pero ha sido tal el flechazo que han sentido sus seguidores que no tenemos dudas de que en cuanto lo haga se hará viral. Luego no digas que no te lo avisamos...

Por el momento te dejamos algunas propuestas, también de Bershka y con las mismas tonalidades como protagonistas, para que no te quedes con las ganas de seguir sus pasos.

Vestido corto print de Bershka (22,99 euros)

Vestido corto print de Bershka

Vestido midi con flores de Bershka (25,99 euros)