Nada como vestidos largos estampados para tus noches de verano: son tendencia y podrás llevarlos con sandalias planas o cuñas (lo dicen las expertas en moda)

Con la llegada de la época estival nuestra apuesta a la hora de vestir es clara, sobre todo por las noches: recurrir al vestido. Es con diferencia la estrella del verano. Una prenda relajada, fluida y capaz de solucionar cualquier evento u ocasión más especial, pero también las propuestas de oficina o de estilo informal.

Tanto en forma como en estilo, los vestidos nos ofrecen una gran variedad de posibilidades, de ahí que nuestro armario cuente no con uno sino con varios desde las primeras semanas del verano. Por ejemplo, el vestido blanco, ese clásico que nunca falla y del que resulta imposible desprendernos desde los primeros rayos de sol, pero también el de estilo camisero, la opción que nos salva de más de un quebradero de cabeza. Aunque si tuviéramos que elegir solamente uno, pensando no solo en el día a día sino también en las veladas nocturnas ese, sin duda alguna, sería el maxi vestido, el que sobrepasa los tobillos. Y si todavía quisiéramos ser más específicos, después de lo visto estas últimas semanas, elegiríamos aquel que cuenta con estampados. ¿Por qué no?

Tan solo hay que echar un vistazo a Instagram para comprobar que esta opción se ha convertido en una de las más habituales entre expertas en moda después del atardecer. De la mano de sandalias planas y también de cuñas o diseños con tacón. Versatilidad y tendencia.

Hemos visto el éxito de opciones de manga larga, sobre todo pensando en no tener que recurrir a chaquetas, pero también de tirante fino o manga corta. Ahí es donde entran los gustos de cada una. De la misma manera sucede con los estampados de dichos vestidos, desde las clásicas flores hasta el tie dye o los prints más abstractos. ¿Todavía te lo tienes que pensar?

Aquí algunos de los looks vistos en la red para que puedas inspirarte para estos próximos meses: