7 looks de playa vistos en Instagram para 7 días de la semana que harán de tus vacaciones una pasarela de glamour

Confiésalo, Instagram es lo primero que miras cuando suena el despertador, y lo último antes de irte a dormir. Resulta inevitable no pasar horas y horas en busca de nuevos perfiles o de prendas que fichar para los próximos looks (sobre todo ahora que tenemos las rebajas). Y es que a veces nos preguntamos: ¿qué haríamos sin esta red social? Si hablamos de cuestiones de moda, la respuesta parece complicada.

Nos hemos acostumbrado a recurrir a la app de fotografía cada vez que tenemos dudas sobre el outfit que nos vamos a poner o si queremos saber cómo queda esa prenda que tanto nos gusta de Zara, Mango y compañía. En lo que a looks de playa se refiere, la cosa no cambia.

Ahora que tenemos planificadas las vacaciones, o estamos ultimando detalles, no queremos dejar pasar la oportunidad de tomar nota de algunos de los outfits playeros que más se repiten entre las amantes de la moda. No queremos repetir, no queremos dejar de lado las tendencias, ni mucho menos no deslumbrar sobre la arena. Queremos sentirnos bien, bellas y a la última y lo mejor es que sabemos cómo.

Vestidos largos, camisas oversize, conjuntos estampados frescos y llamativos, faldas o pareos... Las opciones son múltiples, pero siempre requerimos de inspiración para dejar de lado cualquier tipo de duda. A nosotras nos funciona, seguro que a ti también. En estas últimas semanas hemos tomado nota de algunos estilismos que prometen ser un acierto seguro. Desde las opciones más clásicas hasta los más atrevidos. 7 looks de playa para 7 días de vacaciones. ¿Los vas a dejar pasar?

Lunes

A por el top y el pareo...

Martes

Un buen vestido largo a todo color.

Miércoles

¿Camisa XXL? Decimos sí.

Jueves

Un top a todo color y unas bermudas.

Viernes

Apuesta por un mono corto, fresquito y ligero.

Sábado

Únicamente, una falda larga con el bikini o traje de baño.

Domingo

Kimono, otra gran opción.