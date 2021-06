Con flecos y a lo loco: Violeta Mangriñán tiene el VESTIDO NEGRO que es perfecto para vivir el sueño de una NOCHE DE VERANO

No podemos ser más fans del estilazo de Violeta Mangriñán. Os lo decimos siempre, y no no cansaremos de decirlo. Y es que la televisiva valenciana tiene un estilo y una belleza únicos, que nos enamora a nosotras y a todas sus seguidoras de Instagram. Pero no solo con las prendas de Zara, ahora ha arrasado en Instagram con este vestido negro de flecos de Sandro París. ¿El sueño de una noche de verano? Sí, es este vestido.

Sandro es la firma que ha enamorado a las royals europeas, y hace unas semanas también a Sara Carbonero y a Violeta Mangriñán. Sí, amigas, dos de nuestras favoritas a la hora de vestir. ¿Puede ser más perfecto este vestido para las noches de verano? Ya os decimos que no. Ya sea para una cita romántica, una noche con amigas o un concierto en el Starlite de Marbella. ¡MARAVILLA PURA!

¿Queréis copiar a Violeta? Eso sí, os avisamos que el vestido no está de rebajas pero es una prenda perfecta en la que invertir para tu fondo de armario. Una joya de esas que nunca pasa de moda.

Vestido sin mangas con flecos (245 €)

Vestido flecos.