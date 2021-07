Dice Vicky Martín Berrocal que para presumir de TIPAZO (tras perder 18 KILOS) solo necesitas este vestido ‘cut out’ de nueva colección de Zara

No se habla de otra cosa. Y es que Vicky Martín Berrocal ha revolucionado las redes sociales con la foto que subió ayer después de perder 18 kilos. ¡TIPAZO! Aunque como siempre están los mal pensados que se piensan que es magia y arte del retoque fotográfico. Pero no. Ha sido su entrenadora personal, Crys Dyaz, quien ha hecho pública la impresionante cifra: “el 6 de enero este cañón empezó un reto de entrenamientos y alimentación saludable. ¿Resultado? - 18 kg, más feliz, más energía, mejor piel, mejor todo...”, escribía la famosa entrenadora muy orgullosa.

Está claro que este año Vicky Martín Berrocal si que ha llegado a la operación bikini y de sobras. Y para lucir ‘tipazo’ acaba de estrenar este vestido de nueva colección de Zara que es una maravilla. Un vestido cut out midi de escote pico y manga sisa acabada en vuelta con frunces en hombros. Detalle de aberturas en cintura. Tejido con flores bordadas combinadas a contraste en verde. ¡PRECIOSO! Por no hablar del detalle cut out que hace cinturita.

VESTIDO CUT OUT FLORES BORDADAS (39,95€)

Vestido cut out.

