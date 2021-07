Los zuecos de piel y madera MÁS CÓMODOS del verano son estos de ZARA KIDS que llevarán madres e hijas de julio a septiembre

No hay veranos sin zuecos. Y esta temporada no podía ser menos. De madera y piel en tres colores diferentes. Eso sí, no los vas a encontrar en la tienda que te imaginas. O mejor dicho, en la sección que buscarías. Son de Zara, pero de la sección de Zara Kids. Sí, has leído bien. Los zuecos de madera más bonitos y cómodos del verano están en la sección de niñas de Zara y los van a poder llevar iguales madres, hijas, abuelas y nietas. ¡Una fantasía!

Los estrenarás durante tus vacaciones junto a vestidos fluidos y, después de verano, seguirás llevándolos con vaqueros. El calzado con suela de madera viene pisano fuerte. Palabra de Carmen Gimeno y ya sabéis que por algo es nuestra influencer más 50 favorita.

Estamos hablando de este zapato tipo zueco 100% piel vacuna con cierre mediante tiras en el empeine con hebillas ajustables y tira trasera con cinta adherente. Suela de madera con acabado en goma. ¿Lo mejor? Que están disponibles también en amarillo y marrón.

ZUECO PIEL MADERA (42,95€)

Zueco madera y piel.