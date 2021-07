Los pantalones de piel en los que invertirás tengas 20 o 50 años porque los llevaron nuestros padres y los vestirán nuestros hijos

Recientemente hemos hablado de esas prendas que, al igual que la gabardina y los vaqueros, nunca pasan de moda. Esas piezas fondo de armario que reciclamos año tras año y que adoran las mujeres más clásicas. ¿Y qué nos dices de los pantalones de cuero? Personalmente, siempre he considerado que hay prendas y complementos que no entienden de estaciones. Por ejemplo, las botas cowboy. ¿Quién no ha construido un estilismo de infarto en verano en base a unos shorts y a unas botas? Fórmulas estilísticas que te permitirán adueñarte por completo del street style.

Cuando llega la temporada invernal, damos la bienvenida a los pantalones de cuero en todas sus modalidades. Leggings, jogger, paperbag, culotte... Sin embargo, ¿por qué no vestir durante los meses de verano las formas más fresquitas de este tejido?

Desde LifeStyle nos hemos puesto manos a la obra y hemos indagado en nuestras tiendas favoritas para dar con esas piezas de piel que -aún con los termómetros al alza en la capital madrileña- vamos a necesitar llevar este verano 2021.

Desde hace algunas temporadas los diseños de cuero se han convertido en la alternativa perfecta a cualquier otro working look. Atrás quedó la idea de que únicamente se puede ir a trabajar con un dos piezas de traje sastre. ¡Y lo mejor! Hemos sido testigos del nacimiento del concepto summer leather, un fenómeno que puso de moda vestir este material, también, durante los meses más calurosos.

El pantalón de piel desprende fuerza, personalidad y se trata de una pieza muy versátil. Y gracias a ello, se alza como el gran protagonista de nuestros looks, ya sean más próximos al invierno o al verano. ¿No sabes cómo combinarlos en temporada estival? No te preocupes. ¡Toma nota! Con blazers, camisetas o camisas blancas (o en tonos llamativos), bikers o, incuso, con algún que otro jersey. ¡Todas tus prendas favoritas podrán ser aunadas a un pantalón de piel!

Y si necesitas más inspiración, no dudes en copiar los estilismos de las prescriptoras que se ven en el street style de las Semanas de la Moda de las grandes capitales. ¡Lucirás cómo una de ellas en cuestión de minutos!

Los pantalones de piel en los que invertirás tengas 20 o 50 años este verano 2021

Leggings Flare Efecto Piel, de Zara (12,99€)

Pantalón jogging efecto piel, de Zara (12,99€)

Pantalaón recto de piel, de Uterqüe (129€)

Pantalón corto de piel, de Uterqüe (159€)

Pantacourt ollados de piel de Uterqüe (199€)

Pantalón legging de piel de Massimo Dutti (249€)

Pantalón de piel napa jogging fit (149€)