Los distintos tipos de tacón que amarán hoy y siempre las prescriptoras de estilo francesas

Tacón de cuña

Las cuñas han sido siempre la gran alternativa para aquellas mujeres que no querían vestir zapatos de tacón. Vivieron su propia revolución en el año 2000 y esta temporada primavera/verano 2021 la comenzamos saboreando el retorno de las alpargatas y las cuñas de esparto (y lo seguimos haciendo). El período estival no sería el mismo sin dar la bienvenida que merece a este tipo de tacón. Y quizá ese sea el motivo por el que las creadoras de contenido francesas como Dahpné Moreau no pueden dejar de ir a la moda con él.

Tacón de plataforma

Quién nos iba a decir que daríamos con unos zapatos tan cómodos como las sandalias planas y que estilizaran tanto. Las flatforms se han alzado como máxima tendencia esta temporada. Su comodidad y versatilidad hará que puedas combinarlas con todo. Si lo que buscas es inspiración, además de quedarte con los looks de la influencer francesa, Marta Cygan, puedes observar -una vez más- los desfiles de firmas como Gabriela Hearst y Ulla Johnson.

Tacón cuadrado

Las sandalias de tacón cuadrado derrochan aires de comodidad, por lo que no nos extraña nada que se sitúen entre las más demandadas por parte de las prescriptoras de moda francesas. Gracias a su forma geométrica, es uno de los tipos de tacones que mayor estabilidad aporta. Volviendo a su perfil, Dahpné Moreau apuesta, esta vez, por unas sandalias de tiras en color blanco con un tacón cuadrado transparente.

Tacón cono

El tacón cono podrá acompañarnos allá donde vayamos. Es cómodo y de lo más elegante. La empresaria francesa, Adenorah, se hizo con un modelo de Dior y lo lució en el street style de una de las grandes capitales de la moda.

Tacón kitten heels

Este tacón fino y bajo se ha adueñado de los armarios de infinidad de influencers y celebrities en todo el globo terráqueo. La elegancia y la sofisticación que lo definen ha hecho que sea la opción ideal para aquellas mujeres que se declaran amantes de los tacones pero que quieren sacarles el máximo partido.

Tacón Peep Toe

Si deseamos conocer el inicio de la tendencia del peep toe debemos remontarnos a la década de los 40. Desde entonces, año tras año, aparecen nuevos modelos que consiguen que caigamos rendidas ante ellos. Se trata de un zapato cerrado por detrás con una pequeña abertura en su parte delantera que deja los dedos del pie al descubierto. La referente de estilo Jeanne Damas combina un vestido lencero blanco con unos peep toe en rojo.