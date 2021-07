La camisa de organza de Uterqüe que llevarás en clave de invitada incluso después de vacaciones

Las prendas de delicados tejidos como la organza, las gasas o el tul y los diseños especiales con bordados se sobreponen al resto, año tras año, en temporada veraniega. Las bodas, los cumpleaños, las celebraciones con amigos y los eventos son las ocasiones especiales que merecen que nos enfundemos en ellos. Quién no ha querido dar con una pieza que la convirtiese en la mejor vestida de la jornada. Sin embargo, aunque exista cierta indumentaria confeccionada con estos materiales tan exclusivos que sea digna de acompañarnos en encuentros estivales, hemos visto la camisa de organza que querrás lucir -en clave de invitada- incluso cuando hayas dicho adiós a las vacaciones de este 2021.

La colección a la que pertenece esta camisa bajo la firma de Inditex, Uterqüe, está inspirada en el nuevo comfort y se ha lanzado utilizando una paleta cromática vibrante y llamativa que transmite optimismo y buen rollo. La camisa es de tejido de organza en morado, cuenta con un cuello de estilo clásico y una abertura frontal que se cierra con botones de nácar del mismo tono. Está diseñada para conseguir un efecto oversize y será capaz de conquistar a las mujeres de cualquier edad, puesto que se adapta a todo tipo de siluetas gracias a su cinturón a juego.

En las presentaciones en pasarela de las colecciones de primavera/verano 2021 ya presenciamos cómo firmas de la talla de Dior o Alberta Ferretti vaticiaron el uso de los tejidos semitransparentes o transparentes esta estación. Y no únicamente los veremos en camisas como esta que hemos seleccionado de Uterqüe. También invadirán vestidos, pantalones y bodies. ¿Lo mejor? Que tengas el estilo que tengas podrás encontrar una prescriptora de estilo con la que poder inspirarte para construir un estilismo de infarto.

Y no te olvides de las infinitas posibilidades de combinación que tienes a tu alcance. Por ejemplo, en este caso, Uterqüe pone a disposición de las amantes de los total looks las siguientes prendas y complementos con los que acabar el look. En primer lugar, un top lencero de seda con detalles de encaje y puntilla, diseñado para dar un efecto favorecedor a la figura. En segundo lugar, un pantalón palazzo confeccionado en tejido fluido satinado que tiene, también, el detalle del cinturón. Y, por último, un zapato joya tipo sandalia destalonada acabado en punta, de la misma tonalidad. ¡Como si de un twin set se tratara, no dejará indiferente a nadie!

Camisa organza, de Uterqüe (79€)