LA PERFECCIÓN en verano es el vestido de punto (y rayas de colores) de NURIA ROCA que es ideal tengas 20 o 40 AÑOS

Si hay algo que buscamos en los meses de verano, son esas prendas 24/7. Sí, esas que metemos en la maleta de vacaciones y nos podemos poner por la mañana para bajar a desayunar al hotel, para comer en el chiringuito a mediodía o para un plan con amias por la tarde. ¿Aún no lo has encontrado? Pues Nuria Roca nos lo ha descubierto y encima el vestido es ‘made in spain’.

Además, es ese vestido perfecto para que madres e hijas metan en la maleta de vacaciones y lo puedan compartir. Es un diseño de rayas de la firma Lola Casademunt, de punto, con estampado de rayas de colores horizontales y además de lo más cómodo.

Se trata de este vestido largo de punto con cuello en V, detalle medallita decorativa logotipada en la espalda y estampado de rayas multicolor. Esta pieza ha desfilado en la pasarela 080 Barcelona.

VESTIDO DE PUNTO CON ESTAMPADO DE RAYAS (129€)