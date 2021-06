PREOCUPACIÓN por Nuria Roca: la razón por la que ha ingresado en el hospital

Nuria Roca venía señalando a lo largo de toda esta semana que no se encontraba del todo bien. Por lo visto tenía fiebre y cierto malestar, tal y como ella misma expresó a través de sus redes sociales. “¡Qué bien se está cuando se está bien! Dos días en cama con fiebre alta que me han dejado baldada… Hoy ya he podido funcionar un poco y mañana como una rosa. ¡Qué sabio es el cuerpo! Un poquitito de filtro y a cuidarse, buenas tardes”, celebraba la presentadora cuando pensaba que ya se había recuperado. Sin embargo, su salud le ha vuelto a dar un susto.

Aunque la periodista ha intentado ser fuerte y recuperarse por su propia cuenta en casa, finalmente no ha tenido más remedio que acudir al hospital, donde ha sido ingresada según el criterio de los médicos. “Buenos días, esta semana ha sido un tanto complicada… La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado”, ha comenzado explicando Nuria Roca en su perfil de Instagram, junto a una fotografía en la que mostraba su mano con una vía, luciendo un pijama muy fiel a su estilo. Por lo visto le llevará unos cuantos días terminar de curarse, así que no le ha quedado más remedio que suspender los compromisos profesionales más inmediatos de su agenda.

“Pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana… Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife”, ha lamentado la escritora. Eso sí, Nuria Roca ha prometido que, en cuanto se recupere por completo, volverá a estar al pie del cañón con más fuerza que nunca: “Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de ‘La Gran Depresión’ con Antonia San Juan y conmigo. En breve estamos por allí para devolveros con creces la ausencia y agradeceros la comprensión”.

Lo cierto es que Nuria Roca se ha sentido arropada por sus seguidores en todo momento, y también por algunos rostros conocidos que no han dudado en desearle una pronta recuperación a través de sus perfiles en las redes sociales. “Mi reina, no tienes que disculparte de nada, somos humanos y vulnerables. Te quiero y te espero al igual que el público. Niña Nuria, solo deseo te mejores”, le ha comentado su amiga y compañera Antonia San Juan. Por su parte, Paula Echevarría ha añadido: “¡Ay Nuri! El cuerpo a veces pide una pausa, se le da y en nada a tope otra vez”.