Hola, mido 1’60 y este es el VESTIDO ‘MADE IN SPAIN’ que NO ME QUITARÉ en todo este verano 2021 (ya sea de noche o de día)

Que aún no tenemos canción del verano 2021 es un hecho, pero nosotras ya tenemos el vestido del verano. Sí, ha leído bien. Ese vestido que no nos vamos a quitar en todos los meses más calurosos, ya sea de noche o de día. Sí, ese vestido que por si solo es un sueño de verano. ¿Lo mejor? Que es ‘made in spain’ y que nos lo acaba de descubrir Inés Arroyo y es de su marca Laagam. Un diseño perfecto para las chicas bajitas que miden 1,60 o menos. Bueno, o medimos, que aquí ya sabéis que somos del team bajitas.

Laagam es una de nuestras marcas favoritas ‘made in spain’, esa que empodera a la mujer ya tenga 20 o 50 años. Unas prendas que parecen de alto diseño pero a precios ‘low cost’. Lo que es un hecho es que siempre que nos ponemos un diseño de la marca de Inés Arroyo todo el mundo nos pregunta de dónde es. Pero nos lo preguntan de verdad eh. No como cuando una influencer dice ya el mítico ‘me estáis preguntando todo”. Y con este vestido no tenemos dudas que vamos a triunfar de Madrid a Marbella pasando por la Costa Brava. ¿Preparada para arrasar? Este es el vestido de nuestros sueños.

LIMA DRESS (44€)

Vestido lima.

Vestido lima.